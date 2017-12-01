СМИ: Трамп давит на представителей Республиканской партии, чтобы прекратить расследование по России

Журналисты издания The New York Times, сообщили, что американский президент Дональд Трамп не один раз обращался с призывом к представителям Республиканской партии в Сенате, в том числе, к руководителю комитета, прекратить расследование о вмешательстве России в выборы в 2016 году, передает replyua.net. В том числе, сенатор Ричард Барр, который является председателем комитета, отметил, что Трамп настаивает на том, чтобы расследование завершилось.
«Это было что-то вроде: «Надеюсь, вы сможете сделать это как можно скорее», — сказал Барр. Политик добавил, что в ответ на слова Трампа, он сказал, что «когда мы опросим всех, с кем нам нужно поговорить, мы закончим», пишет издание.
Озвученные Трампом запросы были весьма необычным вмешательством главы государства в законодательное расследование, которое касается его семьи и близких помощников. Более того, глава Белого дома требовал от сенатора Митча Макконнела, руководителя республиканцев, и сенатора Роя Бланта, представителя комитета разведки, в кратчайшие сроки прекратить расследование, сообщает NYT со ссылкой на законодателей и помощников.