Госдеп США: «Северный поток-2» нанесет удар по украинской экономике»

Если Россия достроит «Северный поток-2», это нанесет удар по украинской экономике, а также повысит уязвимость европейских государств перед перебоями поставок газа из РФ.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Экономическую правду, об этом рассказала Хизер Науэрт, представитель Госдепа США. «Мы согласны со многими нашими европейскими партнерами, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» могут усилить доминирование России на газовых рынках Европы. Это уменьшит возможности для диверсификации источников энергии. Это может создать риски в уже напряженном регионе Балтийского моря, и это будет способствовать достижению цели России в подрыве Украины - нас это особенно беспокоит - прекратив роль Украины как транзитной страны», - заявила представитель Госдепа.
Кроме того, Науэрт отметила, что реализация двух проектов российского Газпрома позволит РФ перекрыть транзит газа через Украину – одновременно такая ситуация поможет Европе в удовлетворении спроса, но в то же время подорвет Украину, которая лишится двух миллиардов долларов ежегодной прибыли.