На протяжении всего лета Трамп требовал республиканцев прекратить расследование Рашагейта

Как передает replyua.net, газета Нью-Йорк Таймс сообщила, ссылаясь на шестерых сенаторов и их помощников, что в течение лета президент США Трамп неоднократно и настойчиво требовал от республиканцев, членов сенатского комитета по разведке, в том числе и от председателя комитета сенатора Ричарда Бурра из Северной Каролины, закрыть расследование Рашагейта, проводимое в комитете. Бурр открыто признал в интервью, что президент выражал пожелание, чтобы он как можно скорее закончил расследование, «омрачающее первый год его президентства».
По мнению комментаторов-юристов такое давление на Конгресс может стать дополнительным фактором для обвинения президента в препятствовании правосудию. Расследование, проводимое в Конгрессе, является политическим и имеет в основном целью установить, что нужно сделать на законодательном уровне, чтобы сделать невозможными вмешательство России в выборы в будущем. В отличие от расследований в комиссиях конгресса, расследование, проводимое под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, является расследованием уголовного дела «о вмешательстве России в выборы 2016 года в США и других, связанных с этим вмешательством преступлений».
Также сегодня на закрытых слушаниях по Рашагейту в комитете по разведке Палаты Представителей выступали генпрокурор Сешанс и Эрик Принц, брат министра образования Бетси ДеВос, проводивший от имени Трампа в январе 2017 года тайную, но ставшую явной встречу с российским эмиссаром на Сейшельских островах с целью установления каналов связи с Россией в обход официальных каналов Госдепартамента. Зам. председателя комитета по разведке Палаты Представителей демократ Адам Шифф сделал специальное заявление для журналистов, в котором отметил, что генпрокурор Сешанс отказался отвечать на его прямой вопрос о том, давал ли президент ему какие-либо поручения, имеющие целью помешать расследованию Рашагейта.