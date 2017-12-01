Между Тиллерсоном и Трампом наметились серьезные разногласия, - Госдеп США

30 ноября, в четверг, Дональд Трамп, президент США, и Рекс Тиллерсон, глава Госдепартамента, провели сразу две встречи, которые никак нельзя назвать успешными.
Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепа, после встречи госсекретаря и президента заявила о том, что между ними наблюдаются разногласия, и «это уже очевидно». «Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял», - подчеркнула представитель Госдепа. Кроме того, она добавила, что госсекретарь продолжает работать на своем посту и выполнять все обязанности и будет это делать до тех пор, пока Трамп не примет какое-либо решение об обратном.
Напомним, что ранее издание Нью-Йорк Таймс сообщило о том, что президент США планирует отправить в отставку Рекса Тиллерсона, а на должность госсекретаря назначить Майка Помпео, который в настоящий момент является главой Центрального разведывательного управления.