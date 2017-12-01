Журналист: «В Вашингтоне наступают веселые времена. Лично я такого не припомню»

Американские издания накануне анонсировали серьезные перемены в Вашингтоне, и сообщается, что Рекс Тиллерсон лишится своей должности, а его место займет Майк Помпео, глава ЦРУ.
Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет Иван Яковина, корреспондент Нового времени. «Если все это подтвердится, в Вашингтоне произойдет самая масштабная перестановка высшего руководства с момента инаугурации Дональда Трампа. Тут важно отметить пару моментов. Первое. Тиллерсон не так давно выражал неудовольствие внешнеполитическим курсом Трампа и даже при свидетелях назвал президента «конченым дебилом». Тот мог и обидеться. Второе. По данным американской прессы, Тиллерсон заключил так называемый «пакт самоубийц» с министрами финансов и обороны Стивом Мнучиным и Джеймсом Мэттисом», - отмечает Яковина.
По его словам, если Трамп действительно собирается уволить кого-то из этих троих людей, остальные двое тоже должны оставить свои должности. Корреспондент при этом отмечает, что такой расклад будет еще интереснее – американский глава останется без руководства финансами, внешней политикой и обороной, причем одновременно, и, судя по всему, в США начинаются очень веселые времена.