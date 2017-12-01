Илларионов: «Либо США не знают, что происходит в Украине, либо делают только вид»

Андрей Илларионов, российский экономист и бывший советник президента России, считает, что риторика властей США по конфликту в Украине свидетельствует о том, что либо в Соединенных Штатах не понимают, что происходит на Донбассе, либо Вашингтон делает соответствующий вид, передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.
Также Илларионов рассказал, возможна ли сделка между Россией и Соединенными Штатами по Украине. «Проблемой является не возникновение или существование какого-то вопроса в Украине, а вопрос заключается в наличии агрессии против Украины. Сам вопрос носит другой характер. Это не вопрос на территории Украины или вопрос с Украиной — это вопрос с агрессией против Украины», - отмечает экономист.
По его словам, вопрос нужно формулировать соответствующим образом, но Рекс Тиллерсон предпочитает использовать совершенно другую терминологию – либо он вообще не понимает, что происходит, либо делает вид, что ему ничего неизвестно. Напомним, что Тиллерсон заявил о том, что восстановление отношений между РФ и США возможно после восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.