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В Белом доме планируют уволить Тиллерсона с должности

В Белом доме планируют уволить Тиллерсона с должности
Журналисты издания The New York Times, сославшись на высокопоставленных представителей американской администрации, сообщили о разработанном Белым домом плане «вытеснения» Рекса Тиллерсона с ныне занимаемой должности государственного секретаря США, вместо него предполагается назначение руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео, передает replyua.net.

В Вашингтоне сообщили, что причина такого решения заключается в натянутых отношениях Тиллерсона с президентом США Дональдом Трампом. Ожидать официальной смены американского внешнеполитического ведомства следует в течение нескольких недель.

«Согласно плану Белого дома, Помпео в ЦРУ заменит сенатор от штата Арканзас Том Коттон, ранее являющийся основным союзником президента по вопросам национальной безопасности. Коттон намекнул, что не прочь дать согласие на эту должность», - приводит газета цитату своих источников. Журналисты также отметили, что план разработал руководитель аппарата Белого дома Джоном Ф. Келли, документ прошел обсуждение с другими должностными лицами.
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