Трамп-младший готов дать показания по делу о вмешательстве России

Дональд Трамп-младший, старший сын американского президента, выразил свою готовность к даче показаний по делу о так называемом вмешательстве России в выборы США, которые проходили в ноябре прошлого года.
Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал CNN, слушания по делу о вмешательстве РФ в американские выборы назначено на 6 декабря. В рамках заседания будут обсуждаться контакты сына президента с представителями России в 2016 году. По данным телеканала, слушания пройдут в закрытом режиме. Напомним, что ранее всплыла информация о том, что летом 2016 года Дональд Трамп-младший проводил встречу с Натальей Весельницкой, российским юристом.
Эта встреча проходила в США, в Трамп-тауэре, уже во время избирательной кампании. Трампа-младшего, как и его отца, подозревают в связях с Россией, однако пока ЦРУ заявляет о том, что не нашло доказательств по этому расследованию.