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Трамп «поставил на место» Терезу Мэй

Трамп «поставил на место» Терезу Мэй
Дональд Трамп жестко отреагировал на критику Терезы Мэй, британского премьер-министра, которая назвала «неправильной» публикацию президента США на его странице в Твиттере видео ультраправой партии Великобритании, где показаны инциденты применения насилия со стороны выходцев из мусульманских государств.

Как передает replyua.net, Дональд Трамп отреагировал на заявление Терезы Мэй и адресовал ей пост на своей странице в Твиттере. В частности, американский глава посоветовал британскому премьеру акцентировать внимание на борьбе с радикальными экстремистами, которые в последнее время устроили несколько террористических атак в Великобритании. «Тереза Мэй, не фокусируйся на мне, сосредоточься на разрушительном радикальном исламистском терроризме, который происходит в Соединенном Королевстве. У нас все в порядке!», - ехидно ответил Трамп.

Напомним, что на одном из видео, опубликованном Дональдом Трампом, группа радикальных исламистов сбрасывает подростков с крыши, после чего добивает детей. Еще в одном ролике мусульманин разбивает статую Девы Марии. Мэй посчитала, что такие публикации президентом США выглядят «неправильными», и они только усугубляют напряженность.
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