Твиттер погубит Трампа: из-за своего твитта американский президент опять оказался в центре скандала

Вчера президент США Трамп ретвитнул три антимусульманских видео, распространенных через Твиттер британской ультраправой партией Britain First. Два из этих видео, как выяснилось, являются пропагандистскими видео ИГИЛ. Еще одно, на котором, как ретвитнул американский президент «эмигрант-мусульманин избивает голландского мальчика», является фальшивкой в том смысле, что дрались два голландских подростка, родившиеся в Голландии, ни один из них не мусульманин, а тот из них, который действительно избил другого, был привлечен к уголовной ответственности в соответствии с законами Нидерландов. Как передает replyua.net, об этом заявило сегодня посольство Нидерландов в США.
То, что Трамп ретвитнул антимусульманские твиты совершенно маргинальной, ультраправой, по сути нацистской, британской партии, вызвало возмущение в Великобритании. Многие британские политики резко осудили американского президента. Например, депутат британского парламента от лейбористской партии Дэвид Ламми ответил Трампу в Твиттере: «Президент Соединенных Штатов делает рекламу фашистской, расистской, экстремистской группировке, сеющей ненависть, лидеры которой были арестованы и осуждены. Он нам не союзник или наш друг». Пресс-служба британского премьера Терезы Мэй заявила от имени Премьер-Министра: «Britain First стремится разделить общество, используя тезисы ненависти, полные лжи и разжигающие напряженность. Они вызывают беспокойство законопослушных людей. Британцы в подавляющем большинстве отвергают предвзятую риторику крайне правых, которая является антитезой ценностей, которые наша страна представляет: порядочность, терпимость и уважение».
На это американский президент протвиттил в ответ: «Тереза Мэй, не сосредотачивайтесь на мне, сосредоточьтесь на разрушительном радикальном исламском терроризме, который имеет место в Соединенном Королевстве. У нас все прекрасно!». Все ведущие американские СМИ отмечают совершенно скандальный характер сегодняшних событий, оскорбительный по отношению к ближайшему союзнику – Великобритании и по отношению к другому близкому союзнику – Нидерландам. Вызывает также очень серьезную озабоченность всех комментаторов то, что Трамп в очередной раз пропагандирует идеи крайне правых и провоцирует исламофобские настроения, прежде всего среди своих самых преданных сторонников. Между тем Тереза Мэй стала сегодня первым западным лидером, посетившим Ирак после того, как иракская армия и силы коалиции взяли под свой контроль захваченный ранее силами ИГИЛ город Мосул.