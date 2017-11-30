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В Госдепе снова заговорили о передаче Украине оружия

В Госдепе снова заговорили о передаче Украине оружия
Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов, заявила о том, что США рассматривают вопрос о предоставлении Украине летального оружия. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, Науэрт подчеркнула, что Вашингтон продолжает внимательно следить за ситуацией в Украине.

«Мы пока не поставляем оружие Украине, но мы не исключаем чего-либо. Больше ничего вам не могу сказать по этому поводу. Однако Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией в Украине», - заявила представитель Госдепа. Напомним, что ранее о поставках в Украину летального оружия также говорил и Курт Волкер. По словам спецпредставителя США по Украине, Вашингтон еще не принимал окончательных решений по этому вопросу.

Нужно отметить, что разговоры о предоставлении оружия Украине ведутся с начала военных действий на Донбассе, однако эти разговоры за три года почти не сдвинулись с мертвой точки. Многие эксперты полагают, что США тянут время, и на самом деле не предоставят оружие, поскольку из-за такого решения окончательно испортят отношения с Россией, чего в Белом доме совершенно не хотят.
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