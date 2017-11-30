После запуска ракеты КНДР на Гавайях будет испытана сирена «холодной войны»

Через несколько дней власти Гавайев протестируют систему оповещения, которая была разработана во времена холодной войны.
Как информирует replyua.net со ссылкой на The Wall Street Journal, местные власти заявили о том, что такое решение было принято из-за очередного запуска северокорейской ракеты. Тест решили провести после очередного ракетного испытания КНДР. По словам местных военных, возможное нападение Северной Кореи - «одна из тех вещей, к которой нужно подготовиться». Напомним, что ранее КНДР запустила еще одну ракету – на этот раз еще более мощную, чем предыдущие.
Новая ракета побила предыдущий рекорд высоты полета, а ученые уже заявили о том, что при определенных обстоятельствах северокорейские ракеты могут достичь побережья Соединенных Штатов и упасть в любой точке страны. Лидеры многих стран в очередной раз осудили действия Северной Кореи.