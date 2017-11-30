Трамп дал еще одно прозвище Ким Чен Ыну

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, выступая в штате Миссури и говоря о налоговых реформах в стране, вспомнил северокорейского лидера Ким Чен Ына и назвал его «больным щенком».
Как информирует replyua.net со ссылкой на американские источники, президент США резко сменил тему разговора: сначала он назвал «ракетным топливом» план налоговой реформы для экономики США, после чего сказал фразу «маленький человек-ракета» и «больной щенок». Напомним, что 28 ноября стало известно о том, что КНДР совершила очередной запуск баллистической ракеты. По предварительным данным, пуск был осуществлен в восточном направлении с полигона в северокорейской провинции Пхеннан-Намдо. Южнокорейские военные и США начали анализ деталей запуска.
Ученые проследили за движением ракеты и установили, что при определенных обстоятельствах она может достичь побережья США и упасть в любой точке страны. Десятки государств выразили свое беспокойство из-за запуска ракеты и призвали КНДР «опомниться», однако Ким Чен Ын неоднократно заявлял, что не собирается сворачивать ядерную программу.