Трамп ужесточает санкции против КНДР и призывает Китай воздействовать на Ким Чен Ына

Как информирует replyua.net, в сообщении главы Белого дома говорится: «Только закончили разговор с главой КНР Си Цзиньпином на счет провокационных действий КНДР. Сегодня против Северной Кореи будут введены дополнительные серьезные санкции. Эта ситуация нам под силу!».
Кроме того сообщается, что американский лидер призвал президента Китая применить все имеющиеся у КНР рычаги давления на правительство Ким Чен Ына, чтобы убедить Северную Корею отказаться от провокационных действий и возвратиться на путь денуклеаризации. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы Дональда Трампа по результатам телефонной беседы президентов двух свердержав. В документе говорится: «Дональд Трамп отметил решимость Штатов защищать себя и своих союзников от угрозы, которая постоянно растет со стороны режима Ким Чен Ына. Глава Белого дома отметил необходимость в том, чтобы Китай задействовал все рычаги давления, которые имеет Пекин, чтобы убедить северокорейский режим раз и навсегда покончить с провокациями и вернуться на путь денуклеаризации».