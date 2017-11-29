Россия управляет боевиками на Донбассе – конгрессмен из США

Представитель штата Оклахома в американском конгрессе Стив Рассел, который не так давно побывал с визитом в Румынии, Молдове и Украине, в интервью средствам массовой информации заявил, что Российская Федерация хочет разрушить порядок и безопасность в восточноевропейском регионе, в частности, через подрыв союзников НАТО, передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ». В том числе, оценивая ситуацию в Украине, конгрессмен отметил, что она является самодостаточной и уникальной страной с большими ресурсами, но теперь ей необходимо противостоять агрессии России.
«Нарушив все законы, Россия отрезала части их территории – Крым, регион Донбасса, который находится на востоке Украины, где россияне и вовсе возглавили так называемых «сепаратистов», на самом деле таковыми не являющихся. Совершенно очевидно, что Москва ими управляет, даже до малейшего подразделения, и осуществляет им поставки вооружения», - отметил Рассел.
По его мнению, США должны беспокоиться тем, что происходит в Украине, поскольку страны Восточной Европы, которые входят в НАТО, могут подвергнуться российской агрессии и это будет означать войну для Соединенных Штатов.