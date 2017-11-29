«Мы об этом позаботимся»: Трамп коротко высказался о проведении ракетного запуска КНДР

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США предпримут все необходимые меры в связи с тем, что Северная Корея в очередной раз запустила баллистическую ракету, передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Вместе с тем, американский президент не сообщил, о каких именно мерах идет речь. «Северокорейские власти не так давно запустили ракету. Хочу сказать, что мы об том позаботимся», - сказал Трамп, подчеркнув, что «США с такой ситуацией непременно справятся».
Следует отметить, что в ответ на вопрос о том, как теперь США будут относиться к Северной Корее после нового запуска ракеты, Трамп сказал: «Ничего не изменится. У нас очень серьезный подход. Мы серьезно относимся к этому».
Вместе с тем, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что ракетные испытания КНДР – это «угроза для всего мира, мира в регионе и, безусловно, США». «КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая пролетела выше, чем предыдущие», – сообщил руководитель американского оборонного ведомства. Напомним, что вчера КНДР опять запустила баллистическую ракету, пролетевшую над островом Хоккайдо. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в Тихом океане