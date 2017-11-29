Президент США в пустом кабинете: Трамп опять оскорбил конгрессменов. Те отказываются принимать бюджет

В прошлом, и в этом году Конгресс США не принимал постоянный бюджет. До апреля действовал временный бюджет, повторявший бюджет 2016 года. В апреле был принят еще один временный бюджет, действовавший до конца сентября. Если до 8 декабря не будет принят постоянный бюджет или не будет снова принят временный бюджет на какой-то срок, произойдет остановка работы всех учреждений федерального правительства, от министерств до государственных музеев и национальных парков, ввиду отсутствия финансирования, а их сотрудники будут отправлены в отпуск до тех пор, пока Конгресс не примет бюджет. Как передает replyua.net, об этом сообщает американский телеканал CNN.
Принятие бюджета в США всегда очень нелегкий процесс, требующий компромиссов, поскольку принять его возможно только голосами представителей обеих партий. Из-за различий специфических интересов, связанных с бюджетным финансированием у представителей разных штатов, часто при голосовании по бюджету законодатели руководствуются не партийными установками, а интересами своих штатов и округов. При этом бюджет национальной обороны всегда принимается отдельно, и всегда при широком согласии обеих партий. Сегодня Трамп пригласил в Белый Дом лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнела, лидера демократов в Сенате Чака Шумера, спикера Палаты Представителей Пола Райана и лидера демократов в Палате Представителей Нэнси Пелоси, чтобы обсудить бюджетные вопросы. Пригласил и с утра пораньше разразился очередным твитом: «Встреча с «Чаком и Нэнси» сегодня о том, чтобы держать правительство открытым и работающим. Проблема в том, что они хотят, чтобы нелегальные иммигранты наводняли нашу страну без контроля, они слабы в борьбе с преступностью и хотят существенно поднять налоги. Я не вижу возможности сделки!».
Журналисты отмечают, что после этого твита Шумер и Пелоси отказались идти на встречу в Белый Дом. Чак Шумер сделал заявление: «Пора заканчивать твитить, пора начинать работать». Лидеры демократов заявили также, что не видят смысла встречаться с оскорбляющим их президентом, заранее объявляющим о невозможности договориться, но будут вести переговоры о принятии бюджета со своими коллегами, законодателями-республиканцами. Трамп провел символическую встречу с Макконнелом и Райаном, во время которой операторы его пресс-службы демонстративно показывали пустые стулья, предназначенные для Шумера и Пелоси. Нэнси Пелоси ответила президенту также в Твиттере: «Дональд Трамп теперь знает, что его словесные оскорбления никто больше не будет терпеть. Пустые стулья на распространенных им фото показали, что он больше заинтересован в трюках, чем в удовлетворении потребностей американского народа. Бедные Райан и Макконнелл превратились в реквизиты. Грустно!».