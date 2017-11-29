валюта
СпецтемаРоман Доник: «революционеры», приняв решение, устроить революцию и скинуть президента в воюющей стране, забыли про одну деталь

Президент США в пустом кабинете: Трамп опять оскорбил конгрессменов. Те отказываются принимать бюджет

Президент США в пустом кабинете: Трамп опять оскорбил конгрессменов. Те отказываются принимать бюджет
В прошлом, и в этом году Конгресс США не принимал постоянный бюджет. До апреля действовал временный бюджет, повторявший бюджет 2016 года. В апреле был принят еще один временный бюджет, действовавший до конца сентября. Если до 8 декабря не будет принят постоянный бюджет или не будет снова принят временный бюджет на какой-то срок, произойдет остановка работы всех учреждений федерального правительства, от министерств до государственных музеев и национальных парков, ввиду отсутствия финансирования, а их сотрудники будут отправлены в отпуск до тех пор, пока Конгресс не примет бюджет. Как передает replyua.net, об этом сообщает американский телеканал CNN.

Принятие бюджета в США всегда очень нелегкий процесс, требующий компромиссов, поскольку принять его возможно только голосами представителей обеих партий. Из-за различий специфических интересов, связанных с бюджетным финансированием у представителей разных штатов, часто при голосовании по бюджету законодатели руководствуются не партийными установками, а интересами своих штатов и округов. При этом бюджет национальной обороны всегда принимается отдельно, и всегда при широком согласии обеих партий. Сегодня Трамп пригласил в Белый Дом лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнела, лидера демократов в Сенате Чака Шумера, спикера Палаты Представителей Пола Райана и лидера демократов в Палате Представителей Нэнси Пелоси, чтобы обсудить бюджетные вопросы. Пригласил и с утра пораньше разразился очередным твитом: «Встреча с «Чаком и Нэнси» сегодня о том, чтобы держать правительство открытым и работающим. Проблема в том, что они хотят, чтобы нелегальные иммигранты наводняли нашу страну без контроля, они слабы в борьбе с преступностью и хотят существенно поднять налоги. Я не вижу возможности сделки!».

Журналисты отмечают, что после этого твита Шумер и Пелоси отказались идти на встречу в Белый Дом. Чак Шумер сделал заявление: «Пора заканчивать твитить, пора начинать работать». Лидеры демократов заявили также, что не видят смысла встречаться с оскорбляющим их президентом, заранее объявляющим о невозможности договориться, но будут вести переговоры о принятии бюджета со своими коллегами, законодателями-республиканцами. Трамп провел символическую встречу с Макконнелом и Райаном, во время которой операторы его пресс-службы демонстративно показывали пустые стулья, предназначенные для Шумера и Пелоси. Нэнси Пелоси ответила президенту также в Твиттере: «Дональд Трамп теперь знает, что его словесные оскорбления никто больше не будет терпеть. Пустые стулья на распространенных им фото показали, что он больше заинтересован в трюках, чем в удовлетворении потребностей американского народа. Бедные Райан и Макконнелл превратились в реквизиты. Грустно!».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Крым и Закарпатье нужно отпустить: в ЕС жестко обратились к Украине

Срочно: Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях
Важное за сутки
28 ноя 2017
17569

«Я терпел долго»: Известный телеведущий резко обратился к критикам «Сватов»

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в соцсети Facebook поддержал юмориста Владимира Зеленского, записавшего недавно видеообращение к СБУ в связи с

28 ноя 2017
17196

Блогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Вся эта история с программой «Время строить» Медведчука на канале «Интер» - чистой воды провокация. Пробный камень был брошен в годовщину Майдана – на колоннах входа в стадион имени Лобановского на

28 ноя 2017
7482

У каждой разваливающейся империи должен быть «свой Чернобыль»: Рабинович о ситуации в Челябинске

В своем «Фейсбуке» известный российский финансист, аналитик Слава Рабинович задался вопросом о ситуации с выбросом радиации в Челябинске. Как информирует replyua.net, интернет-журналист пишет: «Это

Последние новости

Крым вернется в состав Украины, но это будет «убитый» полуостров – Тымчук

«Его только это и держит»: американский политолог спрогнозировал конец Путина

«Парковочный геноцид» добрался до Киева

Россия управляет боевиками на Донбассе – конгрессмен из США

Бутусов рассказал, для чего Россия и далее вкладывает деньги в ОРДЛО

Муждабаев: это и есть ответ на главный вопрос, почему у нас все не так, как на Западе

«Не хотим жить в гетто»: Княжицкий рассказал, как украинцы в Польше отрекаются от Родины

Погода: синоптики прогнозируют осадки и похолодание

Эксперт назвал две горячие точки, где в 2018 году может начаться Третья мировая война

«Новые санкции США не разрушат ближний круг Путина», - журналист

СМИ: Великобритания и ЕС согласовали сумму компенсации за Brexit

«Мы об этом позаботимся»: Трамп коротко высказался о проведении ракетного запуска КНДР

Известный журналист озвучил рецепт победы над коррупцией в Украине

У Порошенко пояснили, для чего Польша выступает с антиукраинскими заявлениями

Целый век: нынешние темпы ремонта дорог в Украине позволят привести трассы в порядок через сто лет

В Киевсовете запретили парковаться на 67 улицах

Гордон: «Я поддерживаю Зеленского, - безмерно талантливого человека»

Павел Себастьянов: теперь от нардепов зависит, уйдет ли полностью торговля в тень

В порт Одессы из-за сильного шторма не смог зайти американский эсминец

Украинские артисты прокомментировали ситуацию вокруг «Сватов»

 Новости за день