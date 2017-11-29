Ученые: северокорейская ракета может достичь США

29 ноября Северная Корея вновь запустила ракету, но она взлетела намного выше, чем все предыдущие, и при определенной ситуации могла бы достичь Соединенных Штатов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Блумберг, об этом рассказал Джеймс Мэттис, министр обороны США. Ученые отреагировали на эту новость, узнав, что высота полета составила более четырех тысяч километров. Соруководитель организации Союз обеспокоенных ученых (занимается проблемами глобальной безопасности) Дэвид Райт в своем блоге отметил, что, исходя из этих данных, при определенных условиях указанный носитель может достичь любой части Соединенных Штатов.
Райт прокомментировал запуск, подчеркнув, что во время испытаний ракета могла переносить легкую макетную боеголовку, и при использовании настоящей боеголовки, которая намного тяжелее, радиус действия запущенной ракеты был бы заметно сокращен, но в то же время теоретически многие ученые считают, что все восточное побережье Соединенных Штатов находится в опасности, поскольку никто не может даже предположить, какой арсенал имеется у Северной Кореи.