валюта
СпецтемаРоман Доник: «революционеры», приняв решение, устроить революцию и скинуть президента в воюющей стране, забыли про одну деталь

Ученые: северокорейская ракета может достичь США

Ученые: северокорейская ракета может достичь США
29 ноября Северная Корея вновь запустила ракету, но она взлетела намного выше, чем все предыдущие, и при определенной ситуации могла бы достичь Соединенных Штатов.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Блумберг, об этом рассказал Джеймс Мэттис, министр обороны США. Ученые отреагировали на эту новость, узнав, что высота полета составила более четырех тысяч километров. Соруководитель организации Союз обеспокоенных ученых (занимается проблемами глобальной безопасности) Дэвид Райт в своем блоге отметил, что, исходя из этих данных, при определенных условиях указанный носитель может достичь любой части Соединенных Штатов.

Райт прокомментировал запуск, подчеркнув, что во время испытаний ракета могла переносить легкую макетную боеголовку, и при использовании настоящей боеголовки, которая намного тяжелее, радиус действия запущенной ракеты был бы заметно сокращен, но в то же время теоретически многие ученые считают, что все восточное побережье Соединенных Штатов находится в опасности, поскольку никто не может даже предположить, какой арсенал имеется у Северной Кореи.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Крым и Закарпатье нужно отпустить: в ЕС жестко обратились к Украине

Срочно: Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях
Важное за сутки
28 ноя 2017
15055

«Я терпел долго»: Известный телеведущий резко обратился к критикам «Сватов»

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в соцсети Facebook поддержал юмориста Владимира Зеленского, записавшего недавно видеообращение к СБУ в связи с

28 ноя 2017
9684

Блогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Вся эта история с программой «Время строить» Медведчука на канале «Интер» - чистой воды провокация. Пробный камень был брошен в годовщину Майдана – на колоннах входа в стадион имени Лобановского на

28 ноя 2017
6855

У каждой разваливающейся империи должен быть «свой Чернобыль»: Рабинович о ситуации в Челябинске

В своем «Фейсбуке» известный российский финансист, аналитик Слава Рабинович задался вопросом о ситуации с выбросом радиации в Челябинске. Как информирует replyua.net, интернет-журналист пишет: «Это

Последние новости

Журналист: «Я даже не сомневался, что девица, получающая большие участки в Москве, является дочерью Путина»

Пономарь: «Активирована еще одна часть санкционного пакета»

Климкин: США готовятся расширять список антироссийских санкций

Состояние Олега Табакова остается очень тяжелым

Ученые: северокорейская ракета может достичь США

Блогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Футболистам «Шахтера» поставили ультиматум: или поддержка Украины, или пусть едут играть в Донецк

Ультрас остановили автобус ФК «Шахтёр» и поставили футболистам ультиматум

Нью-Йорк Таймс: 5 декабря для России наступает время «ч»

Осторожно, Новый год: врачи рассказали об опасных для жизни человека мандаринах

Пентагон: РФ совершила опасный перехват американского самолета над Черным морем

Тиллерсон озвучил срок действия антироссийских санкций

Росія може отримати перемогу над Україною у Раді Європи – експерт

Омелян розповів, як можна зупинити будівництво Росією Керченського мосту

Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно

Волкер: «Путин пока не решил, что он хочет сделать с Донбассом»

«Я терпел долго»: Известный телеведущий резко обратился к критикам «Сватов»

Минский процесс: РФ максимально блокирует любой прогресс по Донбассу, - Марчук

Финансист: Минфин уверенно ведет страну к дефолту

Волкер розповів, чому не працюють Мінські домовленості

 Новости за день