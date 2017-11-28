СМИ: Украина попадет в «сирийскую ловушку» Путина

Издание Вашингтон Пост опубликовало материал, где говорится о том, что Госдеп, Пентагон и глава США Дональд Трамп не должны соглашаться на условия, предлагаемые Россией по миротворческой миссии на Донбассе, иначе Владимир Путин, президент РФ, начнет использовать в Украине ту же тактику, что и в Сирии, сообщает replyua.net.
«Сыграв на руку России в Сирии, администрация Трампа рискует повторить ту же ошибку в Украине, где набирают обороты дипломатические споры о российской миротворческой инициативе», - отмечает издание. Журналисты подчеркнули, что российский президент уже действует по наработанной схеме, используя свою армию для обострения ситуации в регионе, после чего обращается к западным странам с предложением, которое якобы после принятия поможет снизить напряженность.
Президент России выступает с компромиссным решением, но на поверку оказывается, что все эти предложения Путина призваны «посеять раздор среди его соперников и укрепить его достижения», пишет Вашингтон Пост. Журналисты при этом добавили, что к этому всему можно отнести и заявление о миротворцах, сделанное Путиным в сентябре.