В США рассказали, почему Украина страдает из-за Трампа

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В беседе с журналистами авторитетного издания Politico специальный представитель американского государственного департамента по Украине Курт Волкер сообщил, что в ходе проведение третьего раунда переговоров с помощником российского президента Владиславом Сурковым со стороны последнего был сделан «шаг назад» в переговорах.«Наша с Сурковым третья встреча стала шагом назад. Россия в очередной раз вернулась к своему первоначальному предложению. Мне неизвестно, каким будет следующий шаг после этого. Может быть, это произошло из-за совершенно иных причин, никаким образом не относящихся к Украине, а из-за состояния наших американо-российских отношений. Вероятно, это связано с отсутствием двухсторонних переговоров между президентом Путиным и президентом Трампом», – подчеркнул Волкер.Спецпредставитель американского Госдепа также отметил, что российская сторона сейчас не готова к уходу с Донбасса, однако в Кремле изучают возможность вывода своих войск, а последнее слово в этом вопросе будет за президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.