Волкер заявил, что работает в Украине на волонтерских началах

В интервью журналистам американского издания Politico Курт Волкер, являющийся специальным представителем Госдепа по Украине, завил, что на этой должности он работает на волонтерских началах, передает replyua.net.
«Ко мне обратились с просьбой взять на себя проведение переговоров по украинскому вопросу в тот момент, когда еще не состоялось утверждение помощника государственного секретаря и был очень большой запрос со стороны Германии, Франции, Украины, а также России, чтобы кто-то из американских политиков этим начал заниматься. Я рад, что это делаю, и моя работа на волонтерских началах, она не обременяет плательщиков налогов», - сказал Волкер.
Спецпредставитель США добавил, что сам непосредственным образом хочет, чтобы Украина стала успешной страной, чтобы в ней восстановился мир и она продолжила свой курс на европейскую интеграцию. Более того, по словам Волкера, в этом же заинтересован и сам глава Белого дома Дональд Трамп. «Среди представителей президентской администрации есть группа людей, которые думают, что улучшить отношения с Москвой невозможно в условиях, когда Россия поддерживает войну в Украине и в результате является субъектом европейских и американских санкций», - считает Волкер.