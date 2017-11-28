Трамп: «Нужно провести конкурс на звание «самого продажного СМИ»

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, заявил о том, что практически все американские СМИ нечестные и продажные, и уважения заслуживает только телеканал Фокс Ньюз, которые не передает фейковые новости.
Как информирует replyua.net, об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Твиттере. Американский президент также написал, что пора уже проводить конкурс на звание «самого нечестного СМИ США». Президент пообещал хорошую награду победителю. «Нам нужно устроить конкурс на то, какая из сетей, включая CNN и исключая Fox, проявляет себя как самая бесчестная, продажная и/или извращенная при освещении деятельности вашего любимого президента (меня). Они все плохи. Победитель получит награду за фейковые новости», - подчеркнул Трамп.
Напомним, что ранее президент США снова обвинил канал CNN в подаче фейковых новостей и отметил, что этот телеканал представляет США в плохом свете, однако журналисты ответили Трампу, что только передают новости, а представлять США во всем мире должен глава Белого дома.