Волкер: «Раньше в США на картах была сноска по странам Балтии, и она появится в отношении Крыма»

Соединенные Штаты намерены участвовать в урегулировании ситуации на востоке Украины, и власти США никогда не смогут признать аннексию Крыма. Как сообщает replyua.net со ссылкой на издание Politico, об этом заявил Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине.
«Мы не признаем вторжение России и оккупацию Крыма, но если мы сможем достичь какого-то прогресса по другому вопросу, по ситуации на Донбассе, то мы должны это сделать», - заявил Волкер. Также он отметил, что во время встреч с Владиславом Сурковым всегда поднимал тему Крыма, но тот отказывался говорить о полуострове. И Волкер считает, что эта тема полна разногласий между РФ и США.
«Когда я рос, на географических картах была сноска касательно стран Балтии, что США не признают насильственное включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР. Я думаю, нечто подобное будет на картах и в случае с Крымом», - добавил Волкер, отвечая на вопрос журналиста о «Крыме в составе России на карте мире».