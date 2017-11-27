Волкер: «США не поддержат присутствие россиян в составе миротворческой миссии»

Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, заявил о том, что Соединенные Штаты не поддержат присутствие россиян в составе миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Как передает replyua.net, об этом Волкер рассказал в интервью изданию Вашингтон Пост, подчеркнув, что США хотят создать такую миротворческую миссию на востоке Украины, которая будет иметь и полную свободу действий, и гарантии безопасности на оккупированной территории. «Миротворческие силы должны иметь доступ к российско-украинской границе и в ней не должно быть представителей России. Россия по-прежнему даже не признает присутствие своих сил на Востоке. Но стратегия США основана на предположении, что Путин ищет или хотя бы рассматривает возможность выхода из своих финансовых и военных обязательств на востоке Украины», - заявил спецпредставитель.
По его словам, власти США сейчас выясняют, на что может согласиться российская сторона, и «РФ хочет быть упрямой, но такое поведение ей может дорого обойтись».