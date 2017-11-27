Илон Маск напомнил человечеству о самой большой угрозе

Илон Маск, американский бизнесмен и изобретатель, еще раз предупредил человечество о том, что над ним нарастает большая угроза в виде искусственного интеллекта и роботов.
Как сообщает replyua.net, на своей странице в Твиттере бизнесмен прокомментировал новый ролик от компании Boston, которая презентовала робота по имени Атлас – одно из новейших изобретений. В компании отметили, что Атлас может делать сальто, прыгать на большие расстояния и перепрыгивать с одной площадки на другую. «Это еще ничего. Через несколько лет этот робот будет двигаться так быстро, что вам понадобится стробоскоп, чтобы увидеть его. Сладких снов», - прокомментировал ролик Маск.
По его словам, роботы будут двигаться с такой скоростью, что люди ничего не заметят, кроме размытых пятен. Ранее Маск уже неоднократно говорил о том, что главной угрозой для всего человечества является искусственный разум. Об этом предупреждал и Стивен Хокинг, один из величайших ученых современности.