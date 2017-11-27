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Журналист: в Украину нужно поставлять не «Джавелины», а совершенно другое американское оружие

Журналист: в Украину нужно поставлять не «Джавелины», а совершенно другое американское оружие
Бывший военнослужащий из США Тодд Вудд в своей статье для издания The Washington Times написал, что американский Госдеп и Пентагон предлагают администрации Трампа принять план передачи Украине летального оружия, в частности противотанковых ракет Javelin, для противодействия военной агрессии на Донбассе, передает replyua.net. Эксперт считает, что данное предложение характеризуется двумя неточностями.

«Суть первой заключается в том, что украинские вооруженные стали намного мощнее, чем до аннексии Крыма Россией. У Киева есть собственный оборонно-промышленный комплекс, в связи с чем в случае открытого наступления Украина сама может дать достойный отпор России, хоть ВСУ все равно потерпят поражение. Еще один «пробел» относительно вооружения Украины в том, что угрозу для украинских военных составляет уже не российское танковое оружие, а артиллерия агрессивного государства», - написал Вудд.

Поэтому, считает он, украинским военным нужны не «Джавелины», а прошедший процесс усовершенствования контрартилерийский радар, а также техника, способная уничтожать цели на дальнем расстоянии, как только они идентифицированы. Тодд Вудд считает, что противотанковое оружие не поможет нейтрализовать эту угрозу.
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