Волкер резко высказался об участии РФ в миссии ООН на Донбассе

В Соединенных Штатах не намерены поддерживать участие российских граждан в миротворческой миссии на оккупированных территориях Донбасса. Как передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle, об этом журналистам The Washington Post заявил Курт Волкер, занимающий должность специального представителя США по Украине. «У контингента миротворцев ООН должен быть доступ к российско-украинской границе, а также в нем не должно быть ни единого представителя Российской Федерации», - отметил политик.
По его словам, миротворческая миссия ООН - это надежда на возвращение к выполнению Минских договоренностей. К тому же, спецпредставитель США по Украине планирует и далее продолжать переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.
«Мы делаем все, чтобы прояснить нашу позицию. Если Москва захочет отстаивать свои позиции, это можно сделать, хотя это будет связано для них с большими затратами. Если они хотят выйти из ситуации, подобное развитие событий может стать чем-то, о чем мы можем договориться и где мы можем найти эффективный способ для достижения этой цели», - сказал Волкер.