Ученые рассказали, к чему приведет возможный удар КНДР по Лос-Анджелесу

Эксперты научного издания National Interest, используя созданную программу в американском Технологическом институте, спрогнозировали, какими могут оказаться результаты возможного ядерного удара Северной Кореи по американскому Лос-Анджелесу, передает replyua.net. Отмечается, что для проведения анализа было решено взять бомбу, мощность которой составляет 250 килотонн в тротиловом эквиваленте. По результатам расчета, из-за ее взрыва в центре мегаполиса количество пострадавших может превысить миллион миллиона, 378 тысяч человек погибнут, 860 тысяч будут ранены.
В пределах пяти километров от эпицентра взрыва окажется разрушенной большая часть строений, а шансы на выживание у тех, кто окажется там, будут приравнены к нулю. На площади в 150 квадратных километров в радиусе семи километров от непосредственного места взрыва у людей будут ожоги третьей степени, а диаметр шара огня достигнет тысячи метров.
По мнению авторов исследования, количество жертв одного такого ядерного удара будет равна потерям США во Второй мировой войны.