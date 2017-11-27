ФБР было известно об угрозе российских хакеров, но никакие действия не предпринимались – СМИ

В течение 2015 – 2016 годов ФБР не проинформировало десятки американских высокопоставленных чиновников о том, что хакеры из Российской Федерации намеревались получить информацию из их аккаунтов почты Google, несмотря на наличие соответствующих доказательств. Как передает replyua.net, такие сведения сообщили в Associated Press. Отмечается, что из восьмидесяти граждан США, которые были атакованы группой киберпреступников, «Fancy Bear», которых опросило агентство, ФБР предупредило только двоих.
«Это совершенно смешно», - заявил Филип Рейнер, ранее занимавший должность старшего директора Совета национальной безопасности, которого AP проинформировало о том, что его атаковали в 2015 году. «Вам нужно было об этом рассказать людям и защитить их», - сообщил он.
Тем временем, в ФБР отказались от обсуждения своего же заявления в отношении кампании шпиолнажа Fancy Bear, но озвучили заявление, в котором, в частности, говорилось: «ФБР обычно уведомляет людей и организации о потенциальных угрозах». Трое лиц, знакомых с этим вопросом, в том числе, нынешний и бывший государственный чиновник, сказали, что ФБР более года было известно о попытках Fancy Bear проникнуть в почтовые ящики Gmail.