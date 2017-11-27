Ученый оценил последствия ядерного взрыва в Лос-Анджелесе

Дэниэл ди Петрис, аналитик издания National Interest, оценил последствия возможного ядерного удара по Лос-Анджелесу со стороны Северной Кореи, информирует replyua.net.
Эксперт заявил, что если северокорейская атомная бомба упадет в центре Лос-Анджелеса, и ее мощность будет достигать 250 килотонн, последствия будут страшными – не менее 378 тысяч убитых и 861 тысячи раненых. Кроме того, ди Петрис заявил, что центр мегаполиса будет полностью уничтожен. Однако, по его мнению, Дональд Трамп никогда не допустит того, чтобы КНДР сбросила атомную бомбу на Соединенные Штаты. Для своих оценок ди Петрис использовал программу, предложенную Алексом Веллерстайном из Технологического института Стивенса (Нью-Джерси).
Инструмент предлагает оценить последствия удара в зависимости от мощности бомбы или типа ракеты с ядерной боеголовкой для столиц нескольких крупных государств. Эксперт отметил, что с помощью программы можно оценить последствия падения атомной бомбы почти на все крупнейшие мегаполисы.