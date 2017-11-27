Трамп похвалил себя за успехи в американской экономике

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, считает, что всего за несколько месяцев президентства он смог поднять американскую экономику, и его предшественникам не удавалось добиться такого прогресса за столько короткие сроки.
Как информирует replyua.net, об этом президент США написал на своей странице в Твиттере. «С первого дня, как я вступил в должность, все, что вы слышите, это ложные объяснения демократов за проигрыш на выборах, Россия, Россия, Россия. Несмотря на это, при мне есть экономический бум, и я сделал больше, чем любой другой президент США за 10 месяцев», - подчеркнул американский глава.
Напомним, что до избрания президентом Трамп никогда не занимался политикой и интересовался только бизнесом. Он вступил в должность в январе текущего года после победы на выборах в ноябре 2016 года. Еще до вступления в должность многие эксперты заявляли о том, что Дональд Трамп не сможет досидеть до конца срока в президентском кресле, и ему объявят импичмент.