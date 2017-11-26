Буш-старший установил необычный рекорд в истории США

Джордж Буш-старший стал рекордсменом в истории Соединенных Штатов. Как сообщает replyua.net, новый рекорд самостоятельно определил Гейб Флайшер, простой 15-летний школьник из Сент-Луиса. В своем блоге он написал, что Буш-старший стал самым старейшим здравствующим бывшим президентом США.
Рекорд был побит Бушем вчера, 25 ноября. Бывшему главе государства исполнилось 93 года и 166 дней. Он побил рекорд Джеральда Форда, 38-го президента Соединенных Штатов, которому на момент смерти было 93 года и 165 дней. «Джордж Буш – старший побил предыдущее достижение такого рода, установленное 38-ым президентом США Джеральдом Фордом», - сообщил школьник на своей странице в Твиттере. Напомним, что Джордж Буш-старший родился в штате Массачусетс в 1924 году. Политическая карьера складывалась весьма удачно.
При президентстве Рейгана он занимал пост вице-президента США в 1981-1989 годах. В 1989 году он был избран президентом США, впрочем, в этом должности он пробыл только один срок. Главой государства он стал в возрасте 64 лет. На посту президента его сменил Билл Клинтон, а на следующих выборах победу одержал сын Буша-старшего – Джордж Буш-младший.