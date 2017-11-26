Трамп: CNN остается главным источником фейковых новостей

Между Дональдом Трампом, президентом США, и сотрудниками телеканала CNN снова возник конфликт.
Как сообщает replyua.net, Трамп обвиняет телеканал в подаче фейковых новостей, а сотрудники телеканала заявляют о том, что передают новости, а представлять США в мире должен президент. Дональд Трамп разместил пост на своей странице в Твиттере. «Телеканал FoxNews гораздо важнее в Соединенных Штатах, чем CNN, но за пределами США CNN International до сих пор остается основным источником фейковых новостей, и они очень плохо представляют нашу страну в мире. Остальной мир не получает правды от них», - подчеркнул Трамп.
Журналисты CNN, в свою очередь, заявили, что работой сотрудников телеканала является предоставление зрителю новостей, а представлять США в мире должен глава Белого дома. Напомним, что в июне этого года Трамп обвинил телеканал в подаче фейковых новостей, отметив, что журналисты часто рассказывают «фальшивые истории по российской теме».