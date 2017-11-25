США занижают число американских военных в Сирии

Пентагон неоднократно заявлял о том, что сейчас на территории Сирии находятся около пятисот американских военных, однако на самом деле численность может достигать двух тысяч, информирует replyua.net со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства, Пентагон признал неточность, так как в своих заявлениях не учитывал численность сухопутных сил. В ведомстве намерены исправить свои данные, однако в Пентагоне отказались говорить о том, специально или нет была занижена численность военных. Ранее в США уже заявили о том, что после полной победы над Исламским государством в Сирии американские войска останутся на территории этой страны.
Ранее издание Вашингтон Пост опубликовало материал о том, что в случае вывода американских войск Башар Асад, президент Сирии, может полностью захватить все территории, и это даст ему большие шансы на «политическое выживание». Ранее Владимир Путин, президент РФ, заявил о том, что военная операция ВКС России в Сирии подходит к концу.