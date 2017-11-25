Жителям США удалось сфотографировать НЛО с «ногами»

Жители Соединенных Штатов успели сфотографировать неопознанный летающий объект, который ярко светился, и от него исходило несколько лучей.
Как информирует replyua.net, свидетелями летящего объекта над рекой Миссури стали жители одноименного штата. Уфологи, внимательно изучившие фотографию, уже сделали заявление о том, что подлинность этого снимка не вызывает никаких сомнений. Более того, один из уфологов рассказал, что такой же объект был зафиксирован и в Арктике, недалеко от алмазной шахты, около пяти лет назад. Впрочем, уфолог также отметил, что речь может идти и не об инопланетянах – возможно, горящий шар – это всего лишь отражение солнечного диска от облака.
Однако исследователь добавил, что этот вариант не кажется ему правдоподобным из-за ярких лучей, исходящих от объекта. Кроме того, лучи света отражаются в воде, и остается большой загадкой, откуда взялись эти лучи. По словам очевидцев, наблюдавших за объектом, НЛО висел в воздухе несколько минут, после чего просто исчез.