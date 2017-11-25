Трамп: «Теракт в Египте – это аргумент для запрета на въезд в США гражданам мусульманских стран»

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, прокомментировал страшный теракт в Египте, произошедший накануне, 24 ноября. Как информирует replyua.net, на своей странице в Твиттере американский президент выразил соболезнования жителям Египта, а также подчеркнул, что американцам нужно сделать выводы из произошедшего на Синае.
«Нам самим нужно быть умнее и жестче, чем в прошлом. Да благословит Всевышний народ Египта. И мы сможем стать умнее и жестче. Нам нужна стена на мексиканской границе. Нам нужен запрет на въезд в США гражданам ряда мусульманских стран», - написал Трамп. Напомним, что теракт в Египте был совершен накануне, 24 ноября, в мечети поселка Аль-Рауд на Синайском полуострове. Террористы безжалостно расстреливали людей, пришедших помолиться.
Число жертв этого самого жуткого теракта за всю историю Египта достигло 235 человек. Более ста человек получили тяжелые ранения. Боевики были одеты в военную форму, и они приехали к мечети на автомобилях. Местные источники сообщали о том, что террористы обстреливали машины скорой помощи, которые отвозили раненых в больницу.