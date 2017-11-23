В Госдепе прокомментировали выдворение из Украины грузинских граждан

В американском Государственном департаменте сообщили, что его сотрудники проинформированы о выдворении из Украины граждан Грузи, передает replyua.net со ссылкой на «Голос Америки». «Согласно нашему убеждению, очень важно, чтобы Украина не прибегала к действиям в сфере верховенства права, которые могут показаться мотивированными с политической точки зрения», — сообщил представитель Госдепа.
Стоит напомнить, что 17 числа текущего месяца группа неизвестных схватила и увезла грузинского добровольца антитеррористической операции Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт «Киев» с целью выдворения его из страны. Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили сообщил о похищении спецназом из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.
Спустя некоторое время в СБУ заявили, что в вместе с НПУ, ГМС и пограничниками из территории Украины были выдворены восемь граждан Грузии, а решение СБУ принимала, основываясь на материалы ГМС и НПУ, свидетельствующие, что деятельность иностранцев угрожает обеспечению национальной безопасности Украины.