СМИ: США уже начали продавать Украине оружие

Украина уже покупает у Соединенных Шатов оружие, передает replyua.net со ссылкой на «Голос Америки». В том числе, отмечается, что техасская компания AirTronic USA, после получения лицензии, поставляет в Украину гранатометы PSRL, которые являются созданной американскими специалистами версией советского РПГ-7.
В интервью журналистам Ричард Вендивер, являющийся главным директором компании, пояснил, что сотрудничество с Украиной началось два года назад, и в прошлом году украинские военные получили первые гранатометы. «Мы начали поставку нашего товара в Украину, и по сегодняшний день мы продолжаем это делать. О подробностях поставок я не могу сообщить, однако можно сказать, что мы очень тесно сотрудничаем с посольством Соединенных Штатов, с Госдепом, Пентагоном и с украинским правительством», - добавил он.
Стоит напомнить, что ранее украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявлял, что в оборонном бюджете США предусмотрено расширение направления поддержки Украины. Сейчас вопрос о предоставлении Украине летального оружия стоит на повестке у американских властей.