Маккейн: Разговор Трампа с Путиным еще раз демонстрирует ошибочную веру американского президента»

Джон Маккейн, американский сенатор-республиканец, вновь подверг критике общение Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Ранее он осудил американского главу за встречу с президентом РФ на полях саммита АТЭС, а сейчас подверг критике их вчерашний телефонный разговор.
Как передает replyua.net, на своей странице в Твиттере сенатор написал, что Трамп сильно заблуждается, думая, что у России и США могут быть какие-то общие интересы. «Это в очередной раз демонстрирует ошибочность веры президента, что у США есть общие интересы с Россией. Кроме того, это доказывает, что нам необходима стратегия по Сирии», - написал Маккейн. Напомним, что разговор Путина и Трампа состоялся накануне, 21 ноября.
Стороны сначала обсудили ситуацию в Сирии, после чего поговорили о других геополитических проблемах в мире, в том числе о Северной Корее и Украине. Позже в Белом доме рассказали, что Трамп назвал этот телефонный разговор замечательным. Президент России пока еще не давал комментариев по итогам переговоров.