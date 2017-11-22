Соединенные Штаты ввели пошлины на российскую стальную катанку

Американские власти приняли решение о введении антидемпинговых пошлин на стальную катанку, которая была доставлена их ОАЭ, Республики Беларусь и Российской Федерации. Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на сайте Министерства торговли Соединенных Штатов. Результаты антидемпингового расследования свидетельствуют о том, что вышеназванные страны занижают цену на так называемую стальную катанку (проволоку, диаметр которой колеблется в пределах 5 – 10 миллиметров).
С учетом этого факта представители ведомства сообщили о планах дать Службе таможенной и пограничной охраны США приказ о введении пошлин на данный вид товара. Для российской стороны размер пошлины будет равен 436,8%-756,93%, пошлина в 280,02% будет взиматься с товара из Беларуси, пошлина для ОАЭ составит 84,1%. Что касается окончательного решения, то оно должно приниматься специально комиссией по международной торговле, если ее представители решат, что заниженные цены наносят вред американской экономике.
Отметим, что ранее в Вашингтоне пообещали усиление антироссийских санкций, которые сохранятся до полного выполнения Москвой Минских соглашений.