В скором времени США будут доминировать на нефтяном рынке, - эксперты

Эксперты Международного энергетического агентства заявили о том, что на глобальных рынках нефти и газа совсем скоро будут доминировать Соединенные Штаты, передает replyua.net со ссылкой на Блумберг.
При этом аналитики подчеркнули, что США догонят Саудовскую Аравию по объемам добычи черного золота уже к 2025 году, а объемы добычи газа в США к этому времени превысят объемы добычи газа, которые были во времена Советского Союза. «США будут неоспоримым лидером мирового нефтяного и газового рынка на протяжении следующих десятилетий. Происходит огромный рост за счет сланцевой нефти, поэтому будет большая разница между США и другими производителями», - заявил Фатих Бирл, директор энергетического агентства. Напомним, что цены на нефть сильно зависят не только от глобальных событий, происходящих в митре, но и напрямую от новостей, поступающих из США.
Нефтяной рынок всегда реагирует на доклады Минэнерго США о запасах черного золота, также рынок реагировал и на другие события, происходившие в США – на избрание Трампа президентом, на разрушения после ураганов, пронесшихся по стране.