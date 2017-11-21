В США назвали города, которые исчезнут в результате глобального потепления

Сотрудники американского космического агентства НАСА заявили о том, что в результате быстрого таяния ледников уровень воды в Мировом океане продолжит повышаться, из-за чего произойдет изменение ландшафта почти трехсот крупнейших городов, информирует replyua.net.
Впрочем, исследователи отметили, что это вовсе не означает исчезновение этих мегаполисов – глобальное потепление отразится по-разному на каждом городе, однако многие из них будут полностью затоплены. Одними из первых, по прогнозам ученых, под воду уйдут Сидней, Нью-Йорк и Лондон. Напомним, что ранее специалисты говорили о затоплении всего побережья Соединенных Штатов и почти всей Европы. Исследователи отмечают, что таяние ледников происходит более быстрыми темпами, чем еще несколько лет назад.
Изменения климата скажутся не только на уровне воды в Мировом океане. К примеру, европейские исследователи заявили о том, что уже в 2100 году горнолыжные курорты европейских Альп прекратят свое существование, - 70 процентов снежного покрова растает.