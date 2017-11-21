Скончалась знаменитая американская певица и актриса

В возрасте 86 лет скончалась Делла Риз, известная американская певица и актриса, передает replyua.net со ссылкой на ABC News. Как отмечает источник, актриса ушла из жизни у себя дома в Калифорнии.
«Она была прекрасной женой, матерью, бабушкой, другом и наставницей, как и актрисой и певицей, добившейся признания. В течение своей жизни и работы она вдохновила миллионы людей», - говорится в сообщении. Известность к Риз пришла еще в пятидесятых годах прошлого века. Она была одной из первых темнокожих американок, прославившихся композициями в стиле госпел, поп и джаз. Альбомы Риз неоднократно были номинированы на престижные музыкальные премии. Также Риз создала свое собственное ток-шоу «Делла» и снялась в нескольких картинах.
Одной из последних работ в кино стала роль в сериале «Прикосновение ангела», съемки которого продолжались с 1994 по 2003 год. Имя этой популярной актрисы и певицы представлено на Голливудской аллее славы. Напомним, что вчера появилась информация о смерти Чарльза Мэнсона, серийного убийцы, отбывавшим пожизненный срок в одной из тюрем Соединенных Штатов.