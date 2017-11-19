Военное руководство США может не выполнить приказ Трампа о ядерном ударе

В частности Хайтен заявил: «Мне кажется, нас за безмозглых держат. Но мы не являемся дураками. Мы серьезно думаем о таких вещах, как применение ядерного оружия». Также он сказал: «Что может произойти, если речь пойдет о чем-то незаконном? Я тогда скажу: господин президент, это незаконно». При этом генерал добавил, что после этого они могут начать обсуждать альтернативные решения. «Не се так уже и сложно», - добавил он. По состоянию на сегодняшний день Министерство обороны Соединенных Штатов Америки пока не озвучило никакого мнения по поводу такого высказывания Хайтена.
Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время своего визита в Канаду заявил, что на сегодняшний день украинская власть не имеет никаких сомнений в том, что Киев получил доступ современному оборонительному вооружению.