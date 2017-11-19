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Трамп может выделить дополнительную помощь Украине

Трамп может выделить дополнительную помощь Украине
В ближайшее время Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, получит рекомендацию о дополнительном финансировании и продаже противотанковых ракет Украине для сдерживания российской агрессии. Как информирует replyua.net со ссылкой на ABC News, об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента США.

«Совет национальной безопасности США во вторник принял решение выделить грантовый пакет в размере 47 миллионов долларов украинскому правительству для покупки американских военных вооружений, включая мощные противотанковые ракеты Javelin», - сказано в заявлении Госдепа. В ближайшее время Конгресс США и Дональд Трамп должны обсудить продажу противотанковых ракет, однако многие американские чиновники и политики настороженно восприняли эту информацию.

Советник Трампа заявил, что новое вооружение для Украины спровоцирует очередную волну напряженности на Донбассе и может усугубить без того сложные отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, Белый дом пока не будет делать официальных заявлений относительно вооружения для Украины, поскольку публичного обсуждения этого вопроса пока не было.
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