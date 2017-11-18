В Госдепе прокомментировали задержание украинского журналиста в Беларуси

Хизер Науэрт, пресс-секретарь Госдепартамента США, заявила о том, что в Госдепе пока не могут дать оценок сообщениям о задержании украинского журналиста в Беларуси, однако выступают за соблюдение прав журналистов и за свободу слова, информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ.
«Я пока не имею никакой информации, но я хотела бы рассмотреть это для вас и посмотреть, что я могу получить», - подчеркнул Науэрт, ответив на запрос Укринформа прокомментировать задержание Павла Шаройка в Минске. «Мы твердо верим здесь, в Государственном департаменте, что в других странах все больше голосов выступают за лучшее, демократичное и более справедливое общество. Итак, если журналисты, настоящие журналисты, подвергаются задержаниям, это нас беспокоит», - добавила представитель Госдепа.
Напомним, что о задержании украинского журналиста сообщил Зураб Аласания, председатель Национальной общественной телерадиокомпании. Супруга Шаройка, в свою очередь, заявила, что ее мужа задержали еще в конце октября, а перед этим провели обыски.