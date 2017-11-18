В Белом доме прокомментировали вето РФ на расследование химатаки в Сирии

Белый дом распространил заявление о том, что РФ не уважает стандарты международного поведения касательного использования химического оружия, и Россия наложила вето на резолюцию, которая направлена на продление расследования химической атаки в Сирии, которым занимается международная миссия, сообщает replyua.net.
«Россия послала четкий сигнал о том, что она не ценит жизни жертв атак с применением химического оружия или не уважает адекватные стандарты в отношении международных подходов к использованию такого оружия», - сказано в заявлении Белого дома. Более того, в Белом доме подчеркнули, что Соединенные Штаты будут настаивать на продлении международной миссии, о чем заявят в Совете безопасности ООН. Международная миссия должна выдать заключение о виновных в организации химической атаки в Сирии, во время которой погибли мирные граждане.
Напомним, что в апреле этого года в одной из сирийских провинций была совершена химическая атака. В применении химоружия подозревают действующее сирийское правительство.