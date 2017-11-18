Журналист: «Отличная новость от Илона Маска»

Компания Тесла, принадлежащая Илону Маску, представила электрический грузовик Tesla Semi, и создатели авто утверждают, что он проезжает до 800 километров на полной зарядке.
Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет Иван Яковина, корреспондент Нового времени. «За полчаса он сможет зарядиться достаточно, чтобы проехать 650 километров. Проще говоря, пока водитель жует бутерброд и пьет кофе, его монстр может нормально зарядиться до следующей остановки. Сообщается, что стоимость перевозки товаров с помощью электрогрузовика будет на 20 процентов ниже, чем с помощью обычного дизельного», - отмечает Яковина. По его словам, это отличная новость, которая может привести к революции в американской экономике.
Также Яковина добавил, что этот грузовик начнут выпускать в 2019 году, и к этому времени, возможно, ему даже не потребуется водитель, поскольку в настоящее время уже изобрели авто с беспилотным управлением. «На этой же презентации Маск представил новый родстер – пижонскую электромашину, способную разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды. Тоже ничего, конечно, но это явно не для всех», - добавил корреспондент.