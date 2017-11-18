В НАСА пояснили, когда будет обнаружена внеземная цивилизация

Сотрудники американского космического агентства НАСА заявили о том, что пришельцы, живущие на других планетах, будут обнаружены примерно через двадцать лет, передает replyua.net.
Тони дель Генио, сотрудник Института космических исследований Годдарда, считает, что обнаружение внеземной цивилизации возможно через двадцать лет. По его словам, нужно быть готовыми к тому, что инопланетная форма жизни может очень сильной отличаться от земной, но в то же время ученые должны сосредоточиться на писках тех форм жизни, которые будут более близкими к земным организмам.
Эндрю Рашби из Исследовательского центра Эймса (Калифорния) полагает, что внеземная жизнь будет открыта в ближайшие десятилетия. Он уверен, что различные формы жизни могут существовать даже на Энцеладе, луне Сатурна, и на Европе, спутнике Юпитера. Ранее Эллен Стофан, сотрудница НАСА, заявляла о том, что ученым удастся обнаружить жизнь на других планетах уже к 2025 году.