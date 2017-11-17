Сандерс: «Трамп считает, что нам нужно сотрудничать с Россией»

Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома, заявила о том, что Дональд Трамп не хочет заострять споры с Россией, а, напротив, он желает найти пути взаимодействия, чтобы вместе решать самые актуальные мировые проблемы, информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ.
Представитель Белого дома подчеркнула, что США и Россия могут взаимодействовать по Сирии и Северной Корее. «Как неоднократно заявлял президент, он не считает, что ему полезно вступать в споры с Владимиром Путиным. Но, по его мнению, существуют места, где мы можем сотрудничать с Россией. Это, в частности, касается Сирии, Северной Кореи или иных глобальных проблем, с которыми сталкивается мир», - заявила Сандерс.
Также, по словам представителя Белого дома, Дональд Трамп будет искать пути, чтобы понять, как Штаты будут в дальнейшем взаимодействовать с РФ, и это та страна, которая «помогает Америке».